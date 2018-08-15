Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban satış yerleri de hareketlendi. Vatandaşlar, kurbanlık almak için hayvan sahipleriyle sıkı pazarlıklar yapıyor. İzmir’de büyükbaş hayvanların satıldığı Bornova ilçesindeki Işıkkent kurban satış yerinde de hareketlilik gözlendi.

Boncuk isimli 2 yaşındaki dana, pazarın maskotu durumunda. Boncuk, günün büyük bir bölümünü yatarak geçiriyor, müşteri geldiğinde ise canı istemedikçe ayağa kalkmıyor.

İzmir'de demokratik çadırın keyifçi danası VİDEO



"BURASI DEMOKRATİK BİR ÇADIR"

Sahibi Seracettin Aktekin, “Satışlarımız güzel. 5-6 tane büyükbaşımız kaldı. Boncuk ise 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Kalksa onu da satacağız ama canı istemedikçe kalkmıyor. Kalktığında da yerinde durmuyor. Aslında onu satmak istemiyoruz. Bu kesilmek istemiyor. Burası demokratik bir çadır. Geri götüreceğim. Müşteri gelince biz onu rahatsız etmiyoruz. O da canı isterse kalkıyor zaten. Kendisi kalkmak istemedikçe biz de onu kaldırmıyoruz. Hayvan keyfine düşkün. Çok keyifçi bir dana. Buraya getirmeyi düşünmüyordum. 10 bin verdiler, satmadım. Belki 11 bin verirlerse anca satarım.” diye konuştu.

ARABA FİYATINA MİNİK PAŞA VE POYRAZ

1,5 ton ağırlığında olan Poyraz’ı 20 bin liraya sattığını söyleyen Cemal Kaya, “Biz Ardahan’dan geldik. Elimizde hala hayvanlar var. İstediğimiz değerlerde satış yapamıyoruz. Normalde Poyraz’ı 25 bin liraya satmam gerekirdi.” derken, 1 ton ağırlığında olan Minik Paşa’yı 17 bin liraya satan Yaşar Balcin de, “Havalar sıcak, bu hayvanlar sıcağa gelemiyor. Bizim de serinlemeleri için yapabileceğimiz fazla yöntemimiz yok. Ağrı’dan buraya 23 tane hayvan getirdim, satmam gereken 8 hayvanım kaldı. Satışlar beklediğim gibi oldu." dedi.

"DOLARLARINIZI BOZDURUN KURBAN ALIN"

Erzurum’dan buraya 48 hayvan getirdiğini, 15 tanesini de sattığını kaydeden Yunus Tuyli ise, "Biz dolarlarımızı bozdurup geldik. Hepimiz bir amaç uğruna geldik ama müşterilerimiz az. Kurbana gücü yeten müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar uygun. Dolarlarınızı bozdurun, buyurun gelin kurban alın." ifadelerini kullandı.