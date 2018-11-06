taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3675
Euro
6.1203
Altın
1234.535
Borsa
95334.22
Gram Altın
212.954

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı

Körfeze dökülen çok miktardaki atık yüzünden denizin üstü deniz marulu olarak bilinen yeşillikle kaplandı.

DHA | 06.11.2018 - 13:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Körfezi'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde denizin yüzeyi yeşil renkli yosun görünümlü örtüyle kaplandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar görüntü karşısında şaşkınlık geçirdi. Vatandaşlar, ilk kez gördükleri görüntü için deprem olabilir, deniz suyu da çekiliyor ya da kirlilikten kaynaklanıyor gibi yorumlarda bulundu.

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı

"GÖRÜNTÜLER KÖRFEZE YOĞUN ATIK GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Yeşil örtünün deniz marulu olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, şunları söyledi: "Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda bazı lağım ya da evsel atıklar, denize verilebiliyor. Bildiğim kadarıyla Büyük Kanal yapıldığı zaman 99 kanal girişinin tamamı kapatıldı. Ancak kapasitenin arttığı durumlarda ya da bazı dere ağızlarından da besince yüksek değerlede atıklar körfeze ulaşabiliyor. Bunlar da deniz maruluna neden olmuş gibi görünüyor. Ancak bu görüntüler denize özellikle de körfeze yoğun atık geldiğini gösteriyor. Çünkü bunlar sanayi tipi atıkların gelmesiyle oluşmazlar. O zaman ağır metal kirliliği olur."

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı


Bu arada denizde özel bir iş makinası ile belediye görevlileri temizlik çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada denizdeki besin elementlerin artmasının hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı

İzmir'de denizin üstü marulla kaplandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

261
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

64
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

40
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

103
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

78
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

71
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM