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İzmir'de emlak fiyatları arttı

Dev projelerin hayata geçmesiyle birlikte İzmir'de gayrimenkul fiyatları yükseldi.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 11:29
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  2. Emlak
İzmir'de emlak fiyatları arttı

İzmir'de dev projelerin hayata geçirilmeye başlaması bölgede fiyat artışlarına neden oluyor.

İzmir'de emlak fiyatları arttı

Balçova’da tüp geçit ile İstinyepark, Çiğli’de Çandarlı Otoyolu’nun uzatılması, Bayraklı’da şehir hastanesi kampüsü projeleri bu bölgelerdeki arsa ve konut fiyatlarını artırdı.

FİYATLAR ARTTI

Yetkililer, projelerin hayata geçirilmesiyle gayrimenkul fiyatlarının yüzde 100 artacağını öngörüyor. Son iki yıl içinde Balçova'da metrekare fiyatları 1500 liradan 2500 liraya, Karşıyaka'da 2 bin liradan 3 bin liraya, Bayraklı da ise bin liradan 1500 liraya yükseldi.

İzmir'de emlak fiyatları arttı

PROJELER FİYATLARI ETKİLEYECEK

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Tüpgeçit ve İstinyepark projeleri Balçova'yı etkileyecek. Bölgede metrekare fiyatları bin 250 liralardan 2 bin 500 liralara kadar çıktı. Bu projelerin hayata geçmesiyle 5 bin liraları görmek hayal değil. Esnaf kredisi de piyasamıza olumlu yansıyacak. Konut kredilerinde faiz indirimi beklentimiz sürüyor" diye konuştu.

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