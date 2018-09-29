İzmir'de fırtına uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu.

KAPALI OTOPARKLARDA YER KALMADI

Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı.

Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti.

Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi.

Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu.

"FIRTINA SÖYLENTİSİ..."

Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi.

"GÜVENLİ OLACAĞI İÇİN.."

Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.