İzmir'de yasa dışı göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon devrildi, ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

19 ÖLÜ 12 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçinde göçmenlerin bulunduğu belirtilen kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 19 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Kaza yerine ambulanslar, arama ve kurtarma ekipleri gönderildi.

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi ViDEO

KONTROLDEN ÇIKARAK KANALA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, kaçak göçmenleri taşıyan kamyon, Menderes ilçesinde kontrolden çıktı ve Değirmençay’a devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonu içine düştüğü kanaldan çıkarma çalışmalarıysa sürüyor.