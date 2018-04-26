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İzmir'de iki günde 9 terör şüphelisi yakalandı

İzmir'de polis ekiplerince son iki günde yapılan denetimlerde terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

AA | 26.04.2018 - 16:30..
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İzmir'de iki günde 9 terör şüphelisi yakalandı

Bornova ilçesindeki denetimler sırasında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen H.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçisi tarafından yakalanarak, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

TOPLAM 9'A ULAŞTI

Polis ekipleri, son iki günde yaptıkları kontrollerde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 9 kişiyi yakaladı.

Bu arada, polis ekiplerinin kentteki yabancı uyruklularla ilgili denetimlerini sıklaştırdığı, son bir yılda terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen 429 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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