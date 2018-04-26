İzmir'de iki günde 9 terör şüphelisi yakalandı

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü temizlik faaliyetleri devam ediyor. Bir okulda sınıf içerisine gizlenmiş vaziyette zeminde EYP bulundu. SAS timi tarafından bulunan patlayıcı etkisiz hale getirildi.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başvuru yapması için süre 17.00 itibariyle sonlandırıldı.

France Football, dünya futbolunun en çok kazanan 20 teknik direktörü sıraladı.

Dünyanın en çok kazanan 20 teknik direktörü

1 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek Meclis'te basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan hepimizin adayıdır." dedi.

2 Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. İşte partilerin aradığı şartlar...

3 Rusya Ermenistan'da da kaybetti Batı ülkeleri Putin'e karşı sürekli yeni cepheler açıyor. Bunları Skripal davası, Esad rejime yönelik füze saldırısı ve ekonomik yaptırımlarla gördük. Şimdi de Rusya'nın adamı Sarkisyan gitti.

4 Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

5 İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

6 Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve kendisinin olduğu isimler arasında bir oylama yaptırdı.