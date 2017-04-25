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İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili V.G. gözaltına alındı.

25.04.2017 - 08:28
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Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro  Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne akşam saatlerinde kaçak içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişinin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Hastanede metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan H.A. ve M.Y.'nin yanı sıra, geçen cumartesi günü de M.T. adlı bir kişinin aynı şikayetle hastaneye başvurduğunu öğrenen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakımdaki tedavileri devam eden M.T., H.A. ve M.Y.'nin kullandıkları içkiyi V.G. den aldığı saptandı. Polis V.G.'nin evinde kaçak içki yapımında kullanılan düzeneğin yanı sıra 0.5 litre saf alkol ve 1 litre sahte rakı ele geçirdi. Polis, V.G.'yi gözaltına aldı.

İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

İzmir'de kaçak içkiden 3 kişi zehirlendi

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