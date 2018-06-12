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İzmir'de kayınpeder, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

Çiğli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini görmek ve konuşmak isteyen bir kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından tabanca ile vuruldu.

İHA | 12.06.2018 - 07:06..
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Dün saat 02.00 sıralarında Küçük Çiğli Mahallesi 8786/2 sokakta bulunan bir evde yaşanan olayda, M.C. isimli bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini görmek ve konuşmak için kayınpederi S.D.’nin evine gitti. Zile basan M.C. kapının önünde beklediği sırada, kapıyı kayın pederi S.D. açtı. M.C., eşini görmek ve onunla konuşmak istediğini belirtince, iddiaya göre kayınpederi S.D. buna izin vermedi.

İzmir'de kayınpeder, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KAYINPEDER SİLAHINA SARILDI

Bunun üzerine, evin önünde damat ile kayınpeder arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, S.D. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Namludan çıkan mermiler M.C.’nin vücudunda birçok noktaya isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve 155 polis imdat hattına ihbar etti. İhbar üzerine, söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı M.C.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra damat M.C. ambulansla Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren M.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, suç aleti ile yakalanan kayınpeder S.D., polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de kayınpeder, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

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