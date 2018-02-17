İzmir'de kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde 26 yaşındaki Erhan A., ara sokaktan çıkmakta olan İbrahim Karaman'ın aracına çarptı. Takla attıktan sonra başka bir araca ve bir iş yerine çarparak durabilen sürücü olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Erhan A, çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla bulunduğu otomobilden çıkarıldı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan Erhan A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Erhan A, saklandığı bir inşaatta yakalandı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.