İzmir'de kiralar yükseldi

Yapılan bir araştırmaya göre, İzmir'de 2016 ve 2017 yılları arasında ev kira fiyatları birbirinden farklılık gösterdi.

Buna göre İzmir'de geçen sene 800 liraya kiralık olan daireler, 2017 yılında bin 100- bin 200 lira olarak bellirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 40

İzmir'in bazı ilçelerinde kira artışının yüzde 10-15, bazı ilçelerde ise yüzde 50 olduğu belirtiliyor. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Ama İzmir’deki kira artış ortalaması yüzde 40. Şu anda İzmir’de kira artışı Karşıyaka’da yüksek. Karşıyaka, Alsancak ve özellikle Bornova kira artışında zirvede. Çünkü Bornova’da üniversite öğrencilerinin çok aşırı sirkülasyonu var." dedi.

TÜM İLÇELERİN AKSİNE BAKIRÇAY'DA DÜŞÜŞ VAR

Akgün ayrıca, "En düşük kira oranlarının görüldüğü yerler ise Katip Çelebi Üniversitesi çevresi ve Gediz bölgesinde Bakırçay Üniversitesi’nin oralar. İzmir’de en düşük kira bedeli Bakırçay Üniversitesi aksı üstünde. Bakırçay Üniversitesi’nin olduğu noktada bine yakın daire boş ve kiracı arıyor ama bulamıyor. Çünkü kiracının orada oturması için bir cazibe merkezi olması gerekiyor. Üniversite şu an aktif olmadığından dolayı binalar boş. Böyle olunca da orada artış oranı çok düşük. Hatta eksi yüzde 10 seviyesinde bir düşüş var kiralarda. Geçen seneye göre bakacak olursak, geçen sene 600-700 lira olan dairelerin bu yıl 500 lira olduğunu görebiliriz” diye konuştu.