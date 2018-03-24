İzmir'de kontrolden çıkan otobüs eve girdi

ESHOT personellerini taşıyan 45 yaşındaki Müjdat İrgül idaresindeki 35 UK 567 plakalı ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağıya indiği sırada şoför İrgül direksiyon hakimiyetini kaybetti. Eve çarparak duran otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.





OTOBÜS EVE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan ESHOT otobüsü 33 yaşındaki Umut Tengü’nün yaşadığı eve çarparak durabildi. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför İrgül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ise İrgül’ün kolunun kırıldığını tespit edildi. İrgül sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, otobüste yolcu konumunda bulunan 2 ESHOT personelinin de tedavileri ayakta yapıldı.





DEPREM OLDU ZANNETTİLER

Kazanın ardından büyük bir gürültü ile uyanan Umut Tengü, "Biz gece evde uyurken saat 05:00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi.