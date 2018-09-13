İzmir'de metro güzegahının geçtiği yerlerde fiyat arttı

İzmir'de metro hattı da oldukça fazla gelişti. Özellikle de bazı bölgelerde gelişen hatlarla birlikte konut fiyatları da arttı. İzmir'de son 1 yılda yüzde 24, son 4 yılda ise yüzde 78 artış gözlemlendi.

ORTALAMA FİYAT 320 BİN LİRA

Metro hatlarındaki güzergahtaki konutların ortalama fiyatı 320 bin 40 lira, son 1 yıllık değerlenme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yüzde 29, Balçova’da yüzde 21, Buca’da ise yüzde 20'lik değer artışları yaşandı. Konut yatırımlarının geri dönüş süresi ise 22 yıl oldu.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 25 YIL

Narlıdere‘de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 59 lira, ortalama konut fiyatı 608 bin 800 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 25 yıl.

Narlıdere‘de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 29, son 4 yılda yüzde 86 oranında artış gösterdi. Balçova‘da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 21, son 4 yılda yüzde 77 artış yaşadı.