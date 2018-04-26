İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 25 yaralı

Mültecilere kapısını açan Türkiye'den övgüyle söz eden ve gerekli yardımın yapılması gerektiğini söyleyen Christos Stylianides, verilen vaatlerinde yerine gerilmesi yönünde uyarıda bulundu.

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Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game Of Thrones dizisinin oyuncuları yeni bir sözleşme imzaladı. Eğer dizi finali basına sızarsa, 30 milyon dolar ceza gelecek.