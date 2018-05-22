İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bostanlı semti ve çevresinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerinde iş yeri sahiplerini silahla tehdit edip, ekonomik çıkar sağladıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

ÖRGÜTÜ ELEBAŞILARI DA YAKALANDI

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından A.E.'nin elebaşılığında bir suç örgütü oluşturulduğunun tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıları A.E. ve H.E.'nin de aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi. Şüphelilerin, silahlı adamlarıyla gittikleri işyerlerinde cebir ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri, yıldırma, korkutma ve sindirme ile piyasaya yüksek faizle borç verdikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, firardaki 7 kişinin ise arandığı açıklandı.