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İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZBAN’daki “Gittiğin kadar öde” uygulamasını 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren pilot bölge olarak seçilen Seferihisar’da başlatıyor.

İHA | 27.03.2018 - 10:25..
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İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi

izmir

Yeni uygulama sayesinde kısa mesafe yolculuk yapanlar, gitmedikleri mesafenin ücretini geri alarak daha uygun fiyatlı yolculuk yapmış olacak.

Vatandaşlar ilk 15 kilometre için 2,50 TL, sonraki her kilometre için ise 10 kuruş ödeyecek.

EN UZUN MESAFE ÜCRETİ ALINACAK

Otobüse binilen duraktan son durağa kadar belirlenen ulaşım ücreti, İzmirim Kart içindeki bakiyeden bloke edilecek. Otobüsten inerken iniş kapılarında bulunan iade makinesinde kart okutularak blokaj kaldırılacak.

İNEN YOLCU KARTINI OKUTACAK

Sistem, biniş yapılan durak ile iniş yapılan durak arasındaki mesafeye göre ödenecek miktarı hesaplayacak, kalan miktarı karta iade edecek. Kartın inişte okutulmaması durumunda yolcunun son durakta indiği kabul edilecek ve karta herhangi bir iade yapılmayacak.

İADE MAKİNELERİ SADECE KAPILAR AÇIKKEN AKTİF OLACAK

İade makineleri sadece iniş kapıları açıkken aktif halde olacak, otobüs hareket halindeyken yolcuların blokaj kaldırma işlemi yapmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca sefer sırasında otobüs içinde görevli denetim personeli, kartlarda blokaj kontrolü yapacak. Blokajını kaldırmasına rağmen araçtan inmeyen yolcuların kartları kullanıma kapatılacak.

Hattın tamamında yapılacak yolculuğun tam bilet için 5,37 TL olarak kalacağı 985 No’lu Üçkuyular İskele-Seferihisar hattının ücret tarifesi şu şekilde uygulanacak:

- Tam tarife: İlk 15 km için 2,50 TL, sonraki her km için 0,10 TL.

- Öğrenci/60 yaş tarifesi: İlk 15 km için 1,44 TL, sonraki her km için 0,05 TL.

- Öğretmen tarifesi: İlk 15 km için 1,92 TL, sonraki her km için 0,07 TL.

UYGULAMA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Daha önce İzmir Banliyö Treni'nde uygulamaya konulan bu sistem İzmirlileri çileden çıkarmıştı.

"SOSYETE ŞEHRİ MİYİZ"

Bu duruma tepki gösteren İzmirli bir kadın, "Çocuklar ne yapacak, öğrenciler ne yapacak. 10 lirası olmayan İzmir'de yaşamasın o zaman. Her anne baba çocuğuna günlük 10 lira verebilecek mi, günlük 5 lira veren var. Bir düşünsünler. Hayır yani sosyete şehri miyiz. Bu haksız bir kazanç. Belediyenin bu yaptığı resmen bir soygun." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

İzmir'de İZBAN isyanı

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