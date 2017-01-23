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İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'in Tire İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içinden yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş açıldı.

23.01.2017 - 00:33
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Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. Yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na yoldan geçen bir otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Beletoğlu'nun durumunun iyi olduğu, İmer'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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