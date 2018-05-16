İzmir'de suç örgütüne operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin, 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları öğrenildi.

ARALARINDA CİNAYET ŞÜPHELİLERİ DE VAR

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde geçen 8 Aralık da kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı, cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışırken kimliği belirsiz bir kişi, arka kapı camı tarafından ateş etti.

Gökhan Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kalıpçı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polisin suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda aralarında Kalıpçı cinayeti zanlılarının da olduğu ileri sürüldü. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 50 şüphelinin buradaki sorguları sürüyor.