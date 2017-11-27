İzmir'de suya yüzde 10 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı görüşüldü.

Yapılan oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 10 zam yapılmasına karar verildi.

ZAMLAR NASIL YANSIYACAK

Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,16 liradan 4,58 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan fiyat 9,28 liradan 10.21 liraya çıktı. Konut dışı kademesiz tarife 9,57 liradan 10,53 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 9,11 liradan 10,02 liraya yükseldi.

AK PARTİ'DEN ZAMMA TEPKİ

AK Parti Grubu su zammına ret oyu verirken, yüzde 10'luk zammı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, "2017 yılı ocak ve temmuz aylarında yaptığınız zamlar ve bu son yaptığınız zamla birlikte İzmir'de son bir yıl içinde suya toplamda yüzde 25 oranında zam yapılıyor." dedi.

Elindeki gazete kupürlerine gösteren Doğan, 24 yıl önce elinde bidon ile tankerler önünde su bekleyen İzmirlilerin, yapılmayan su ve kanal hizmetlerinden dolayı hala tankerler önünde su beklediğine işaret etti.

"SU AKIYOR, İZSU BAKIYOR"

Doğan, her yıl hazırlanan bütçelere rağmen İZSU yatırımlarının bir türlü tamamlanamadığını, kurumunun İzmir halkına hizmet vermediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Geçen sene 3,60 liradan sattığınız suyu 4,58 liraya satacaksınız. Neredeyse 1 liraya yakın bir zam söz konusu olacak. İstanbul'da dönem başı ile sonu arasında yüzde 10'luk su zammı varken, İzmir'de yüzde 25'lik bir su zammı var. Balıkesir suya yüzde 25 indirim yaptı. İstanbul daha sonra suya yüzde 5 indirim yaptı. Bursa yüzde 10 indirim yaptı. Ankara'da, Manisa'da ve Eskişehir'de suya zam yok. Çanakkale'de suya 5 yıldır zam yok. İzmir sadece zamda değil, su kaçakları konusunda şampiyonluğa oynuyor."

"Su akıyor İZSU bakıyor." diyen Doğan, Çiğli'deki atıksu arıtma tesisinin kapasitesini günde 216 bin metreküp artıracak 4. faz inşaatının tamamlandıktan sonra suya zam yapılmasını önerdi.

Doğan, İzmir'de hala arıtmaların doğru düzgün çalışmadığını belirterek, "Kentin göbeğinden Karataş semtinde denize kirli su boşalıyor. Yüzülebilir Körfez Projesi için gelecek yıl sadece 85 milyon lira kadar bir harcama bedeli ön görülmüş. 2 yıl boyunca izin izin diye kıyameti kopardınız ancak izin almanıza karşın, aradan geçen bunca zamana kadar bir çivi dahi çakılmadı." diye konuştu.

Susuzluk çeken Çeşme ilçesine suyu Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Karareis Barajı'nı yaparak giderdiğini ifade eden Doğan, İZSU'nun kent genelinde başarısız bir yönetim sergilediğini sözlerine ekledi.

KOCAOĞLU: "BİZ DAHA ZAM YAPMADIK"

Doğan'ın eleştirilerine yanıt veren Aziz Kocaoğlu da "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2560 sayılı yasaya göre maliyetlerini hesaplayıp zammını yapacaktır. İstanbul her ay enflasyona göre zam yaptığına göre, 2017 yılında yüzde 13-14 civarında zam yapmıştır. Onu yüzde 5 geriye çekiyor. Biz daha zam yapmadık. Maliyeti hesaplarım, bütçemi yaparım, yüzde 10 karımı koyarım, su fiyatını belirlerim." dedi.

Köylere bile paket arıtma tesisi yaptıklarını anlatan Kocaoğlu, İZSU'nun kent genelinde günde kişi başına 69 litre su arıttığını bildirdi.

Yüzülebilir Körfez Projesi'nin sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, bu projenin liman ile bağlantılı ve limanın derinleştirilmesi ayağında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile ortaklık yapıldığını anlattı.

Kendi projeleri ile Körfez Tüp Geçit Projesi'nin çakıştığını kaydeden Kocaoğlu, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 13,5 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki kanalı açtığında körfez suyundaki sirkülasyonu yüzde 40 artırıyor. Tamam biz bu yatırımı yapalım. Tüp geçit projesininin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda ise bu yüzde 40 projelendirildiği şekilde tüp geçit yapılırsa bu iyileşme yüzde 10'a düşüyor. Yüzde 10 için bu proje yapılamaz, anlamı da yoktur. Tekrar yüzde 40'a çıkarılması için ne yapılmasına yönelik bir çalışma yapılıyor. 17 milyon metreküplü bir taramalık yapılması lazım. Biz şimdi işimizi askıya aldık. Boşa kürek sallayacak halimiz yok. İş makinalarıyla körfezi iyileştirmeye devam edeceğiz. Ne zaman tüp geçit projesi ihaleye çıkar ve iyileşme için 17 milyon metreküp taramada ihaleye çıkar, o zaman Büyükşehir Belediyesi 13,5 kilometrelik kanal için ihaleye çıkar."

Meclis toplantısında, İZSU Genel Müdürlüğünün 2018 bütçesi, AK Parti Grubu'nun ret oylarına karşı, 2 milyar 176 milyon 209 lira olarak kabul edildi.