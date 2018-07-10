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İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

DHA | 10.07.2018 - 08:39..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

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