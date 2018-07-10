İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.