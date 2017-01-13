İzmir'de terörist için cenaze aracı verilmedi

Bingöl'de 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu' düzenlendi.

Cenevre'de Kıbrıs'taki taraflar ve garantörler buluştu ancak Rum tarafı çözümü baltalamaya devam ediyor.

Adana Valiliği'ne bombalı araçla yapılan terör saldırısı eyleminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin V., yakalandı.

1 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

2 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

3 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

4 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

5 Benzin ve motorine yeniden zam Gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.

6 İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen eğitim programıyla ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.