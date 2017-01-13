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İzmir'de terörist için cenaze aracı verilmedi

Geçtiğimiz hafta İzmir Adliyesi'ne saldırı girişimi sırasında öldürülen terörist için cenaze aracı verilmedi.

13.01.2017 - 16:05
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izmir

İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerden E.Y.'nin annesi ve babası, cenazesini almak üzere İzmir'e geldi.

CENAZE ARACI VERİLMEDİ

Muğla'da yaşadıkları öğrenilen çift, teröristin cesedini teşhis ettikten sonra ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İzmir'den cenaze aracı temin edemeyen ailenin cenazeyi almak için İstanbul'daki yakınlarının gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki terörist E.Y.'nin hangi kentte toprağa verileceği öğrenilemedi.

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