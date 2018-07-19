İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

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Sandalyeden düşen müşteri kalkıp Nusret'i çekmeye devam etti

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1 İran'dan kılık kıyafet itirafı İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

2 Taksim Metrosu asansöründe mahsur kalan kedi kurtarıldı Taksim Metrosu'ndaki asansörde mahsur kalan bir kedi için bölgeye gelen ekipler, küçük kediyi kurtarmak için 1 saat uğraştı.

3 İstanbul ve Ankara'da sağanak bekleniyor Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Trabzon ve Antalya'da yağmur yağması öngörülüyor.

4 TSK'dan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi Kandil, Şırnak ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

5 Vergi rekortmeni kardeşlere Adnan Oktar gözaltısı Adnan Oktar'ın grubunda yer aldığı belirlenen Ispartalı vergi rekortmeni kardeşlerden Ali Kasap gözaltına alınırken, Aydın Kasap'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

6 İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 7 yaralı Konya'da iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve taş kullanılan kavgada 7 kişi yaralandı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.