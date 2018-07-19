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İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Yola düşen tomruklar nedeniyle, trafik aksadı.

DHA | 19.07.2018 - 08:35..
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Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den yüklenen tomrukları İzmir'e getiren Rasim Alkış (49) yönetimindeki 20 VF 882 plakalı TIR'ın, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken dorsesi üst geçide çarptı.

İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

20 TOMRUK YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 20 tomruk yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis, yolun 2 şeridini yaklaşık 3 saat kapatarak, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yoldaki tomruklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu



İzmir'de tır üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

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