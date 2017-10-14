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İzmir'de zeytinlik yangını

Bayındır İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 3 hektarlık zeytinlik zarar gördü.

14.10.2017 - 21:17
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Hacı İbrahim Mahallesi Mersinlidere mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Bayındır Belediyesi’nden 2 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’nden 1 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de zeytinlik yangını

3 HEKTAR ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de zeytinlik yangını

İzmir'de zeytinlik yangını

İzmir'de zeytinlik yangını

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