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İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

01.05.2017 - 15:12
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Kortejler halinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gelen işçiler, arama noktalarından geçerek içeri alındı. Bayramda 4 bin polis ve özel harekat birimleri görev yaptı. Helikopter de havadan önlem aldı.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İZMİRLİLER MEYDANLARDA İŞÇİ BAYRAMI'NI KUTLADI

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Sahneye ve kullanılacak malzemelere kadar her noktasında inceleme yapılan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra tertip komitesine kutlama için teslim edildi.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

STK'LAR DA KATILDI

Kortej yürüyüşleri de saat 12.30 gibi başladı. DİSK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünden yürüyüşe geçti. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin toplanma alanı da Cumhuriyet Meydanı oldu. Türk İş'e bağlı sendikaların üyeleri ise, Alsancak Limanı'ndan alana yürüdü.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

CHP'DEN YSK'LI PANKART

İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ve şarkıların yanı sıra sloganlar attı. Taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi. İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarında, laiklik, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına özelikle vurgu yapıldı. CHP'lilerin taşadığı dövizlerden birinde '1 Mayıs haricindeki günler de işçi bayramı sayılacak. YSK' yazması dikkat çekti.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

HAVADAN GÖRÜNTÜLER KRİZ MASASINA İLETİLDİ

1 Mayıs'ta alınacak güvenlik önlemleri için birçok ilden, takviye bariyer getirildi, meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, 4 bin polis görev aldı. Bunun yanı sıra alanda, polis yerden 3G ile görüntü alırken, helikopterler de havadan aldıkları görüntüleri İzmir Valiliği'nde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi.

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları


İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

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