İzmir'deki FETÖ davasından 30 avukat çekildi

İzmir'deki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşmada, dün tutuklu sanıkların kimlik tespitlerinin tamamlanmasından sonra bugün de tutuksuz sanıklar için aynı işlemlere başlandı. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından iddianamenin özetinin okunacağı açıklandı.

30 AVUKAT DAVADAN ÇEKİLDİ

Jandarmanın sıkı güvenlik kontrolü uyguladığı duruşma öncesinde, önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Barosu'nun CMK uyarınca atadığı avukatlardan 30'u istifa etti. Bunların arasında, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'e atanan avukatın da bulunduğu belirtildi. Baronun istifa edenlerin yerine mevzuat gereği yeni bir atama yapacağı öğrenildi.

2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORLAR

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede bir numaralı sanık olarak, FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer aldı. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.