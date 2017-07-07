İzmir'deki orman yangınından geriye kalanlar

İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangının ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

SOĞUTMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Menderes'te 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma işlemleri devam ediyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de zarar gören arazide hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu, yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera kül oldu.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangında bir traktör ve minibüsle tarımda kullanılan çok sayıda ekipman kullanılamaz hale geldi. Ayrıca çok sayıda arı kovanı da zarar gördü. Bazı kovanların tamamen yandığı, kovandan geriye sadece metal parçalarının kaldığı, arıların telef olduğu belirtildi.

MEYVE AĞAÇLARI YANDI

Üretici Ali Akkaya, yangında 3 dönüm meyve bahçesinin bir dönümünün tamamen yandığını, burada 50 zeytin ve 35 meyve ağacının bulunduğunu, zararının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınmıştı.