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İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

Çeşme'de 8-9 Nisan'da düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali nedeniyle asılan billboardlarda referanduma yönelik mesajlar dikkat çekti.

02.04.2017 - 12:18
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Türkiye'nin sayılı festivalleri arasına giren ve bu yıl 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Alaçatı Ot Festivali'nde hazırlıklar son aşamaya geldi.

ÖZEL AFİŞLER HAZIRLANDI

Çeşme Belediyesi'nin '9 Durak 9 Deneyim' projesi içinde yer alan Alaçatı Ot Festivali için yoğun bir hazırlık yapan Çeşme Belediyesi, festivalin bir hafta sonrasında gerçekleştirilecek referandum oylamasına gönderme yaparak, festival için özel afişler astırdı.

HAYIR MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çeşme'nin birçok bölgesine asılan bilboard afişlerinde, ot temalı 'Hayır' mesajları dikkatleri çekti. Afişlerde 'Kolesterole hayır', 'Tansiyona hayır' ve 'Hayır de sağlıklı ye' ifadelerine yer verildi.

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

TARİHİ DEĞİRMENLERE DE TÜRK BAYRAKLARI VE ATATÜRK POSTERLERİ ASILDI

Diğer yandan Alaçatı'nın simgesi haline gelen tarihi değirmenlere de büyük boy Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Değirmenlerdeki bayrak ve Atatürk posteri Çeşmeliler tarafından beğenildi. Pek çok kişi cep telefonlarıyla değirmenlerin fotoğraflarını çekti.

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

İzmir'deki ot festivali afişlerinde 'hayır'lı mesaj

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