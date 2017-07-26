taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.506
USD
3,5610
EURO
4,1469
ALTIN
142,84
PETR
50,4500

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 7 helikopter, 3 amfibi uçağı, 90 arazöz, 5 dozer ve 20 su tankeri ile müdahale ediliyor.

26.07.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sabah saatlerinde yeniden çalışmalara katılan 7 helikopter ve 3 amfibi uçak ile alevlere havadan müdahale ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Helikopterler, su dolumunu Ergenli Barajı'ndan yapıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çevre illerden de gelen takviye personel, 90 arazöz, 5 dozer, 20 su tankeri ve yer ekipleriyle söndürme çalışmalarını yürütüyor.

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

100 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kısmen kontrol altına alındığını, hava ve karadan söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

Yangında yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü yönünde tahminleri olduğunu ifade eden yetkililer, söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeyle net sonuçlara ulaşılacağını belirtti.

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

İzmir'deki yangında 100 hektar alan zarar gördü

İlginizi Çekebilir
TBMM, terör mağduru kız çocuklarını ağırladı
Şırnak, Mardin ve Cizre'den gelen terör mağduru kız çocukları, Meclis'te kabul edildi.
Atatürk Anıtı'na turist ilgisi
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bulunan ve kentin simgelerinden olan Atatürk Anıtı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Savunma sanayisi listesinde Türkler tırmanışta
Dünyanın en önemli savunma sanayisi listesi "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 3'e çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

78
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

150
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

126
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

203
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

339
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM