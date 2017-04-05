İzmir'e dev projeler Fatih Portakal'ı memnun etmedi

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün durağı İzmir oldu.

1 SAATLİK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

İzmir Körfezi'ne bir tüp geçit ve bir gerdanlık takılacağını belirten Başbakan, projenin İzmir'in Marmaray'ı olacağını söyledi. Yıldırım, "Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli. İzmir'e çok yakışacak." şeklinde konuştu.

FATİH PORTAKAL YAŞAM TARZI DEDİ

Başbakan Yıldırım'ın verdiği bu müjdeler, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı memnun etmedi.

Projeler hakkında Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Portakal, yaşam tarzı vurgusu yaparak asıl olanın eylemdeki samimiyet olduğunu söyledi.

Fatih Portakal 3. Köprü'yü değil ızgaralı yolları konuştu haberi

Başbakan Yıldırım'dan İzmir'e tüp geçit müjdesi haberi