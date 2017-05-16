İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'de 14 Mayıs'ta başlayan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar isyan ediyor.

İZMİR GENELİNDE SU YOK

İzmir'in en büyük ilçesi olan Karabağlar dahil; Gaziemir, Buca, Konak, Menderes, Urla, Aliağa ve Torbalı'da da su kesintileri devam edecek.

İZSU, hangi ilçede hangi saatlerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Ancak; vatandaşlar su kesintilerinin belirlenen saatleri aştığı için sorun yaşıyor.

İzmir'de su kesintisine tepki VİDEO

İzmir'deki su kesintisi sonrası ortaya çıkan fotoğraflar GALERİ

İŞTE İZSU'NUN AÇIKLAMASI