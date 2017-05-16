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İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in; Karabağlar, Buca, Bornova, Konak ve Foça gibi büyük ilçelerinde vatandaşlar su sıkıntısı yaşıyor. Belediyeler çözüm üretemedi.

16.05.2017 - 14:59
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İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'de 14 Mayıs'ta başlayan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar isyan ediyor.

İZMİR GENELİNDE SU YOK

İzmir'in en büyük ilçesi olan Karabağlar dahil; Gaziemir, Buca, Konak, Menderes, Urla, Aliağa ve Torbalı'da da su kesintileri devam edecek.

İZSU, hangi ilçede hangi saatlerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Ancak; vatandaşlar su kesintilerinin belirlenen saatleri aştığı için sorun yaşıyor.

İzmir'de su kesintisine tepki VİDEO

İzmir'deki su kesintisi sonrası ortaya çıkan fotoğraflar GALERİ

İŞTE İZSU'NUN AÇIKLAMASI

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

İzmir'in genelinde su sıkıntısı yaşanıyor

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