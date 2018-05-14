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İzmirli medyuma göre AK Parti kaybedecek

24 Haziran seçimleri için fal baktığını belirten İzmirli medyum, AK Parti'yi yeni dönemde görmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 14:11..
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İzmirli medyuma göre AK Parti kaybedecek

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, İzmir'de sokak röportajlarıyla halkın nabzı tutuldu.

Seçimlerle ilgili Egenet TV'nin mikrofonlarına gelen cevaplar oldukça ilginçti.

İzmirli medyuma göre AK Parti kaybedecek VİDEO

"MEDYUMUM, HİSSEDİYORUM"

24 Haziran'da yapılacak seçimlere dair fikirleri sorulan bir medyum, "Bence güçlü taraf bu sefer AK Parti değil.  Hissediyorum, ben burada bir medyumum. Geçenlerde bir fal baktığımda kesinlikle AK Parti'nin olmadığını gördüm. Bu sefer AK Parti zayıf geliyor. Hissediyorum ki AK Parti biraz zayıf. En azından bu sene AK Parti iktidar değil, eminim." diye konuştu.

İzmirli medyuma göre AK Parti kaybedecek

"AK PARTİ'DEN NEFRET EDİYORUM"

Yapılan sokak röportajlarının devamında; mikrofona konuşan başka bir İzmirli ise AK Parti'den nefret ettiğini söyledi.

İzmirli kadın, "Nefret ediyoruz İzmirliler olarak AK Parti'den. Umarım ve umarım AK Parti kazanmaz. Gönlümüz CHP'yi istiyor ama o da yetersiz. Yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

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