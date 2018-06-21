İzmirliler Muharrem İnce'yi bira içerek bekledi

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında beklentilerin altında kalan ve futbolseverler tarafından eleştirilen Messi'ye annesi destek oldu.

Messi'ye annesinden destek: O kutsal bir çocuk

6

Kokunun hayatımızdaki yeri

Bir koku size en fazla kaç farklı koku daha anımsatabilir? Güçlü olan burnumuz mu yoksa beynimiz mi?