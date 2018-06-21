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İzmirliler Muharrem İnce'yi bira içerek bekledi

Seçimlere 3 gün kala partisinin kalesi olarak gösterilen İzmir'e giden Muharrem İnce, coşkuyla karşılandı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 18:00..
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İzmirliler Muharrem İnce'yi bira içerek bekledi

Türkiye 24 Haziran seçimleri öncesi son viraja girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce saha çalışmalarına hız verdi.

İnce'nin bugünkü adresi ise, partisinin kalesi olarak gösterilen İzmir.

Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilere hitap edecek olan Muharrem İnce için titiz bir çalışama yapıldı.

MUHARREM İNCE BEKLEYİŞİ

Mitingden önce meydana giden partililer ise sıcak havada bira içerek serinledi.

Meydanın çevresindeki mekanlara oturan partililer, Atatürk ve CHP bayraklarını masaya serip biralarını yudumladı.

İzmirliler Muharrem İnce'yi bira içerek bekledi

İzmirliler Muharrem İnce'yi bira içerek bekledi

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