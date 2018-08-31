İzmirliler Ilıca Plajı'nı temizledi

Çeşme'de, Ilıca Plajı'nın temizlenmesi için bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile 100'e yakın çevre sakini katıldı.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Plaj Evleri Kooperatifi ve CHP İlçe Örgütü Başkanı Ekrem Oran, plajların temiz tutulması gerektiğini söyledi.

YAKLAŞIK 100 KİŞİ KATILDI

Etkinliğe öncülük eden Semra Bakioğlu da yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme'de değil, dünyanın her tarafında kirlenme var. Ben, 4-5 senedir çevre temizliği etkinliğini gerek İzmir'de gerekse Çeşme'de uyguluyorum. İki sene önce Çeşme'de yaptığımda, sadece 10 kişi katıldı. 100'e yakın kişi katıldı" dedi.

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