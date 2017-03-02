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İzmit'te 4 pizza şubesini soyan zanlı yakalandı

İzmit'te daha önce çalıştığı pizzacıdan hırsızlık yaptığı için tutuklanan H.İ., serbest kaldıktan sonra 4 şubeyi birden soydu.

02.03.2017 - 17:45
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Geçen yıl şubat ayında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan daha önce çalıştığı pizzacıya girerek hırsızlık yapan H.İ. yakalandı.

TAHLİYE OLDU, HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİ

Tutuklanan H.İ., tahliye olduktan sonra iddiaya göre sonra aynı pizzacıya ait şubelerden hırsızlık yaptı. H.İ. ilk olarak geçen hafta İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan şubeye girerek yaklaşık 4 bin TL ve çek defterini çaldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, hırsızlık olayında kullanılan kiralık otomobilin plakasını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda aracı kiralayan kişinin H.İ. olduğu anlaşıldı. H.İ'nin Bursa'ya gittiğini belirleyen ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

BURSA'DA YAKALANDI

Bursa'dan Samsun'a gittiği saptanan H.İ. yeniden Bursa'ya gelince gözaltına alındı. H.İ'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı aletler ile çaldığı çek defterleri ele geçirildi.

KASALARIN NASIL AÇILDIĞINI BİLİYORMUŞ

H.İ'nin aynı pizza firmasının Ankara şubesinden hırsızlığa teşebbüs ettiği, Çorum'da girdiği şubeden 7 bin TL ve Sapanca şubesinden ise 8 bin TL ve çek defterini çaldığı tespit edildi. Pizza şubelerinin kapılarının, kasalarının nasıl açıldığını, paranın ne zaman toplandığını bilen hırsızın bu nedenlerle aynı pizza şubelerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. H.İ.'nin çaldığı paraları arkadaşının eline vererek fotoğraf çektiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından H.İ. adliyeye sevk edildi.

İzmit'te 4 pizza şubesini soyan zanlı yakalandı


İzmit'te 4 pizza şubesini soyan zanlı yakalandı

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