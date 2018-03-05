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İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

Yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Tehlikenin önceden fark edilerek binanın boşaltılması sonucu yaralanan olmadı.

DHA | 05.03.2018 - 20:53..
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Gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta 18 daireli 5 katlı apartmanın arkasındaki istinat duvarından gelen çatırdama seslerini duyan apartman sakinleri, binayı boşaltarak yetkililere haber verdi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Binanın bulunduğu sokağa gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri, bina sakinlerine geceyi başka yerde geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Binanın boşaltılmasının ardından gece saat 02.00 sıralarında istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın duvarları hasar gördü. Bina mühürlenirken, inceleme başlatıldı.

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

İzmit'te istinat duvarı binanın üzerine çöktü

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