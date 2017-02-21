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İzmit'te kaçak yapılar ceza aldı

İzmit'te imara aykırı inşa edilen yapılar, 325 bin 746 lira ceza aldı.

21.02.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. Emlak

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İzmit Belediyesi kaçak yapılaşmaya geçit vermiyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, imara aykırı olarak yapı yapanlara 325 bin 746 lira para cezası kesildi.

KONTROLLER YAPILIYOR

Vatandaşları, kaçak yapı yapmamaları konusunda uyaran yetkililer “Belediye olarak kaçak yapılaşmaya izin vermiyoruz. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında kontroller yapıyor. Ayrıca gelen ihbarlar da anında değerlendiriliyor. Vatandaşlar, zor durumda kalmak istemiyorlarsa kaçak yapılaşma içinde olmasınlar” dediler.

YASAL SÜRENİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YIKILACAK

Yetkililer, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine göre 51 adet kaçak inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığını bunlardan 22’sinin yıkıldığını geri kalanın da yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkılacağını söylediler.

İzmit’te bir yıl içinde 775 sayılı Gecekondu Yasası’na istinaden 11 adet baraka vb. yapıların yıkıldığı da kaydedildi. İlgililer, kullanım süresi dolan 52 adet harabe yapının da yıkımını yaptıklarını bildirdiler.

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