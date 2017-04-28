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İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

İzmit'te özel halk otobüsünün freninin boşalmasıyla şoför aracı yol kenarına sürdü. Kazada yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

28.04.2017 - 18:12
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Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni boşaldı.

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

OTOBÜSÜN FRENİ PATLADI

Cihan Sözer, aracı yol kenarında yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı.

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

VATANDAŞLAR YARALILARIN İMDADINA YETİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı


İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

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