İzmit'te otobüsün freni patladı: 22 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni boşaldı.
OTOBÜSÜN FRENİ PATLADI
Cihan Sözer, aracı yol kenarında yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı.
VATANDAŞLAR YARALILARIN İMDADINA YETİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.