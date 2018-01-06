İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

Arnavutköy'de restorandan çıkarken gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdal Beşikçioğlu'nun 2018 yılı dileği İsrail için oldu.

Macron ile görüşmek için Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

39 yaşındaki Murat Kaya, Bursa'da cadde üzerinde yürürken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karaman'da inşaat halindeki bir binada uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş U.K., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle uzman çavuşun hayati tehlikesi devam ediyor.

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

1 BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

2 Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

3 Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız Paris'te Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle kapatacağını vurguladı.

4 Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin Arnavutköy'de restorandan çıkarken gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdal Beşikçioğlu'nun 2018 yılı dileği İsrail için oldu.

5 Esad'ın bombalarından kaçtılar su baskınına yakalandılar Esad rejiminin savaş uçaklarından kaçarak İdlib'e göç eden yaklaşık 80 bin sivil, bu kez de doğa şartlarıyla mücadeleye girdi.

6 Türk hackerlar PKK sitelerine saldırdı Türk hackerlar, PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackledi.