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İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

Memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş U.K., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle uzman çavuşun hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA | 06.01.2018 - 05:45..
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İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

Görev yaptığı Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen 26 yaşındaki uzman çavuş U.K., uğradığı silahlı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ameliyata alındı.

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

KENDİSİNE SALDIRANIN İSMİNİ VERDİ

Yol kenarında yüyürken silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş, vurulduktan sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir isim verdi. U.K.'nın kendisine saldırı düzenleyen kişinin ismini sağlık ekiplerine söylemesi üzerine, emniyet görevlileri harekete geçti.

112 Acil ekiplerinin verdiği isime göre, 'İ.K'nın peşinde düşen polis, geniş çaplı bir arama başlattı.

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı


DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan uzman çavuş, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu uzman çavuşun, vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı


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