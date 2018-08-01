İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.

2

Meya Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu nedenle Medeniyetler beşiği olarak nitelendirilen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki antik kent, görenleri adeta büyülüyor.