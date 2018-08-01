İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

Bursa'da balık restoranı sahibi Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde avlanırken, 2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
BALIK GÖLDEN ÇIKARILDI
Orhangazi ilçesinde balık restoranı işleten Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde Çakırlı Mahallesi mevkisinde avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Demirtaş, çevrdekilerin yardımıyla oltayı çekip balığı gölden çıkardı.
2 METRE 10 SANTİMLİK BALIK
2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yayın balığı, görenleri şaşırttı. Esat Demirtaş, yayın balığını kendi restoranında kilosu 30 liradan satacağını söyledi.