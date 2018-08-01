taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.148
USD
4,9207
EURO
5,7551
ALTIN
193,28
PETR
72,8500

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

İznik Gölü'nde avlanan bir restoran sahibi oltasına gelen balığı görünce şaşırdı.

DHA | 01.08.2018 - 14:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'da balık restoranı sahibi Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde avlanırken, 2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

BALIK GÖLDEN ÇIKARILDI

Orhangazi ilçesinde balık restoranı işleten Esat Demirtaş, İznik Gölü'nde Çakırlı Mahallesi mevkisinde avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Demirtaş, çevrdekilerin yardımıyla oltayı çekip balığı gölden çıkardı.

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

2 METRE 10 SANTİMLİK BALIK

2 metre 10 santim boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen yayın balığı, görenleri şaşırttı. Esat Demirtaş, yayın balığını kendi restoranında kilosu 30 liradan satacağını söyledi.

 

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

248
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları

172
Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi

75
Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı

198
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

22
Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

Eşi ve bebeği şehit olan Serkan Karakaya konuştu

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM