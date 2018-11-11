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İznik'te iki generalin mumyalanmış cesetleri bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu ortaya çıktı.

DHA | 11.11.2018 - 09:19..
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İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu.

NEKROPOLDE KAZI ÇALIŞMALARI

Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı. Lahdin 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.

İznik'te iki generalin mumyalanmış cesetleri bulundu

ASKERİ GİYSİLİ ROMA GENERALLERİ ÇIKTI

Lahitte, asker giysili mumyalanmış iki ceset ve bunlara ait kişisel eşyalar da bulundu. Asker giysili iki kişinin dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Açılan lahitte bulunanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, medya mensuplarının yakın plan görüntü almaların izin verilmedi.

İznik'te iki generalin mumyalanmış cesetleri bulundu

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