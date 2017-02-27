İzzet Çapa: Hürriyet'te kirli işler dönüyor

İzzet Çapa, bir dönem Hürriyet'te birlikte çalıştığı bazı isimler hakkında konuştu. Gazetecilik kisvesi altında dönen dolapları, kirli ilişkileri anlattı.

HÜRRİYET'E TRANSFER OLMUŞTU

İşletmeci İzzet Çapa'nın, Habertürk'ten Hürriyet'e transferi büyük ses getirmişti. Uzun süre Kelebek ekinde röportajlar yapıp yazılar yazan Çapa'nın ismi, geçtiğimiz aylarda bir kurşunlanma olayına azmettirici olarak karıştı.

HÜRRİYET'E AĞIR SUÇLAMALAR

Mahkemede beraat eden Çapa, o günlerde kendisinin arkasında durmadığını söylediği Hürriyet gazetesinden ayrıldı. Ardından Super Haber isimli bir sitede yazarlığa başlayan Çapa; yazılarında Hürriyet ekibinden bazı isimlere ağır suçlamalar yöneltti.

MİLYON DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇLAR

Sabah'a konuşan Çapa; bazı yazar ve yöneticileri, gazetecilik kimliklerini kullanarak milyon dolarlık haksız kazançlar elde etmekle suçladı.

"Tek haneli maaş alan adamların, Cihangir'de nasıl milyon dolarlık evi olabilir?' diye yazdınız. Neden böyle bir iddiada bulundunuz?" sorusunu yanıtlayan Çapa, şöyle konuştu;

MİLYON DOLARLIK EV ALIYORLARDI

"Milyon dolarlık ev alamazlar çünkü... Hürriyet'te çalıştığım dönem benim ve onların yazı yazdığı günlerin okunma oranlarına bakarsan, belki komplekslerinin sebebini anlarsın. Bunların başarılı olabilecek hiç kimseye tahammülleri yok. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Kıvanç Tatlıtuğ ile arkadaş ol, yemeğe çık; komplekse girersin. Çünkü gideceğiniz yerde herkes Kıvanç'a bakar. Bütün dertleri buydu. Benden bu performansı beklemiyorlardı.

"ARKAMDA DURACAK ERKEKLİĞİ GÖSTEREMEDİLER"

Bana düşmanlık besleyen insanlar, bunları kendi köşelerinde yazdılar ama hiç önemsemedim. İsmimin ve Hürriyet yazarı olmamın bedelini ödedim ama onlar benim arkamda duracak erkekliği gösteremedi."

Çapa sözlerinin devamında Hürriyet'e yönelik şu açıklamaları yaptı;

OLANLARI ARAŞTIRDIM, AŞIRI AVANTACILIK YAPIYORLARDI

"Hürriyet'te yazı yazmak kötü bir şey değil. Ben gazeteye girdiğimde bir omurgaları vardı. Selim'in, Cengiz'in aile şirketleriyle çalıştığını, gazeteye başlamadan önce de biliyordum. Ama avantacılıkta bu kadar aşırı olabileceklerini tahmin etmiyordum. Sonrasında onları araştırdım. Mahsun Kırmızıgül'ün düğününde, Hürriyet Yayın Direktörü Fikret Ercan'ın nikah şahidi olabileceğini, Mahsun'ın PR işlerini yapan şirketi Selim'in eski eşi Filiz Öcal'ın yönettiğini bilmiyordum.

ŞER İTTİFAKI YAPIYORLARDI

Tabii ki Cengiz'in film şirketleriyle arasındaki ilişkiyi ve telefon hikayelerini herkes gibi biliyordum. Cengiz, Kelebek'in baş yazarı. Senin Kanal D gibi bir yayın kuruluşun varken, Star TV ve Show TV'ye kardeşin için program yapıyorsun. Bunlara dokunulmadığına göre, demek ki birilerinin bu kişilere karşı açıkları var. Selim-Cengiz ikilisi, şer ittifakı yapıyordu.

YAZILARIMI SANSÜRLEDİLER

'Dedemin Fişi' filmi için 'Yedi maddede neden bu filme gidilmez?' diye bir yazı yazdım. Selim Akçin beni aradı ve "Gazetede yer yok, bu yazıyı çıkarsak olur mu?" dedi. Aynı gün gazeteyi açıyorum, 'Beş maddede bu filmi neden seyretmelisiniz?' diye Cengiz Semercioğlu'nun yazısını görüyorum! Burada bir ahlak var mı?

"ENAYİYMİŞİM"

-Gazetede çalışırken iyiydi de, ayrılınca mı ahlak bekçiliği yapacağınız tuttu?

Tüm bu yaşananları, holdinge gidip bizzat Vuslat Hanım'a anlattım. Çok şaşırdı ve gerçekten bunları bilmediğini düşündüm. Saygı duydum ama ben enayiymişim!

HÜRRİYET TÜRKİYE'NİN EN KOKUŞMUŞ FİLİKASIDIR

Kendilerine amiral gemisi deseler de, bana kalırsa Türkiye'nin en kokuşmuş filikasıdır Hürriyet! Bu saatten sonra medyada yer almam ama arkadaşlarımla paşa gönlümün istediği gibi bir dijital medya kuruyoruz."