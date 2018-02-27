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Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

Elektrikli otomobil kervanına katılmaya hazırlanan Jaguar, I-Pace modelini piyasaya sürmek için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 15:35..
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Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Yaklaşık 2 yıl önce Los Angeles'ta tanıtımı yapılan Jaguar I-Pace, asfalta inmeye hazır. Jaguar markasının iddialı bir şekilde hazırladığı elektrikli Kompakt-SUV modeli olan I-Pace, tasarımıyla göz kamaştırıyor.

Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

LANSMAN MARTTA

1 Mart'ta lansmanının yapılacağı açıklanan Jaguar I-Pace, lansmanın ardından Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Araca ilişkin tüm detaylar da bu fuarda meraklılarıyla paylaşılacak.

Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

CROSSOVER GÖRÜNÜMÜNE SAHİP ŞIK TASARIM

Jaguar'ın, özellikle Tesla'yı tahtından indirmek için tasarladığı I-Pace, dış görünüm olarak Crossover özelliklerine sahip. Keskin çizgileri ve yere dik açıyla inen ön-arka paneli, araca hırçın bir görünüm katıyor.

Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

MENZİLİ TATMİN EDECEK

Elektrikli otomobillerin temel problemi olan menzil konusunda Jaguar'ın kapsamlı çalışmalar yaptığı biliniyor. I-Pace de dedikodulara göre 400 beygirlik bir motorla 400 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacak. I-Pace, dayanıklı lityum pillerle üretilecek.

Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

NİSANDA TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞ BAŞLIYOR

Jaguar'ın büyük umutlarla piyasaya süreceği I-Pace için Türkiye'de ön siparişler nisan ayında alınmaya başlanacak. 2018 yazının ortalarında ilk teslimatların yapılması planlanan araca, elektrikli otomobil meraklılarının ilgi göstermesi bekleniyor.

Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

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