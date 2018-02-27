Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti

Yaklaşık 2 yıl önce Los Angeles'ta tanıtımı yapılan Jaguar I-Pace, asfalta inmeye hazır. Jaguar markasının iddialı bir şekilde hazırladığı elektrikli Kompakt-SUV modeli olan I-Pace, tasarımıyla göz kamaştırıyor.

LANSMAN MARTTA

1 Mart'ta lansmanının yapılacağı açıklanan Jaguar I-Pace, lansmanın ardından Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Araca ilişkin tüm detaylar da bu fuarda meraklılarıyla paylaşılacak.

CROSSOVER GÖRÜNÜMÜNE SAHİP ŞIK TASARIM

Jaguar'ın, özellikle Tesla'yı tahtından indirmek için tasarladığı I-Pace, dış görünüm olarak Crossover özelliklerine sahip. Keskin çizgileri ve yere dik açıyla inen ön-arka paneli, araca hırçın bir görünüm katıyor.

MENZİLİ TATMİN EDECEK

Elektrikli otomobillerin temel problemi olan menzil konusunda Jaguar'ın kapsamlı çalışmalar yaptığı biliniyor. I-Pace de dedikodulara göre 400 beygirlik bir motorla 400 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacak. I-Pace, dayanıklı lityum pillerle üretilecek.

NİSANDA TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞ BAŞLIYOR

Jaguar'ın büyük umutlarla piyasaya süreceği I-Pace için Türkiye'de ön siparişler nisan ayında alınmaya başlanacak. 2018 yazının ortalarında ilk teslimatların yapılması planlanan araca, elektrikli otomobil meraklılarının ilgi göstermesi bekleniyor.