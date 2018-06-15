taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.976
USD
4,6398
EURO
5,4652
ALTIN
193,09
PETR
75,7800

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da bir şans oyunundan yüklü miktarda para kazanan talihli, ödül teslim törenine yüzünde bir maske ile çıktı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 12:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

Jamaika'da lotodan 301 miyon 500 bin Jamaika doları değerindeki büyük ödülün 180 milyon 900 bin Jamika dolarını kazanan şanslı kadın, kimliğini gizleyerek çıktığı törenle ödülünü aldı.

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

GÖZ KIRPAN EMOJİ İLE İKRAMİYESİNİ ALDI

N.Gray adıyla ortaya çıkan kadın, yüzüne taktığı göz kırpan emoji maskesi ile kameraların karşısına geçerek kazandığı lotonun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

GÜVENLİĞİ İÇİN KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

N.Gray, yaklaşık 6 buçuk milyon Türk lirasına tekabül eden ikramiyesini alırken kimliğini gizleme sebebini güvenlik olarak açıkladı ve insanların paradan nemalanmak için çevresinde toplanmasını istemediğini belirtti.

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar

128
Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

Emniyet'in insansız hava aracı Çağatay görev başında

59
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi

68
Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

Devlet Bahçeli'den Jandarma Teşkilatına kutlama mesajı

64
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız

106
Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır’da suikast hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

71
Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM