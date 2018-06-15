Jamaika'da loto kazanan kadın ödülünü maskeyle aldı

Jamaika'da lotodan 301 miyon 500 bin Jamaika doları değerindeki büyük ödülün 180 milyon 900 bin Jamika dolarını kazanan şanslı kadın, kimliğini gizleyerek çıktığı törenle ödülünü aldı.

GÖZ KIRPAN EMOJİ İLE İKRAMİYESİNİ ALDI

N.Gray adıyla ortaya çıkan kadın, yüzüne taktığı göz kırpan emoji maskesi ile kameraların karşısına geçerek kazandığı lotonun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.





GÜVENLİĞİ İÇİN KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

N.Gray, yaklaşık 6 buçuk milyon Türk lirasına tekabül eden ikramiyesini alırken kimliğini gizleme sebebini güvenlik olarak açıkladı ve insanların paradan nemalanmak için çevresinde toplanmasını istemediğini belirtti.