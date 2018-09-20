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Jandarma Bahçesaray’da 100 kilo EYP imha etti

Van’ın Bahçesaray ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı (EYP) olay yerinde imha edildi.

İHA | 20.09.2018 - 10:08..
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin; Van-Bahçesaray karayolunda el yapımı patlayıcı ile eylem yapma arayışı içerisinde olduğu istihbaratının alınması üzerine; bölgede istihbari ve operasyonel çalışma başlatıldı. Yapılan bu çalışmalarda 19 Eylül 2018 günü; operasyon halindeki Güvenlik Korucularımız tarafından Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi kırsalında, araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır vaziyette, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edildi. Söz konusu patlayıcı madde, uzman personel tarafından yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

Jandarma Bahçesaray’da 100 kilo EYP imha etti

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