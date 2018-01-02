Jandarma canlı yayına daldı, muhabire sunum dersi verdi

Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne yayın yapan yerel kanal muhabiri, yılbaşı gecesinde Karasu'da yaşananları aktarıyordu ki bir jandarma kamera karşısına geçti.

KarasuTV muhabiri Levent Kızılaslan'ın anansunu beğenmeyen jandarma, "Abi, ne diyorsun sen ya? Öyle mi sunulur... Evet değerli dinleyenler, alemlerin geceyi anlattığı yerin adresi, Kuyumculu Kavşağı'ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz." diyerek uygulamalı sunum dersi verdi.

Jandarmadan muhabire sunum dersi VİDEO



