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Jandarma Okullar Komutanlığı davasında müebbet yağdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA | 17.07.2018 - 10:25..
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanıklı dava için, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Jandarma Okullar Komutanlığı davasında müebbet yağdı

31 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDI

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı Melih Uçar, heyetin aldığı kararı açıkladı.

Buna göre eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski albay Özkan Doğanay, yarbay Hacı Akyel, yarbay Efkan Güler, binbaşı Tarık Görener ile Mehmet Bakan, Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca sanıklardan Fazıl Ergün "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 13 yıl 6 ay daha ceza aldı.

280 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan davanın beş firari sanığı ile tutuksuz 280 sanığının dosyaları mevcut dosyadan ayrıldı. Bu sanıkların yargılanmalarına başka bir dava dosyasında devam edilecek.

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