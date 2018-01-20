Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut tahsis edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu konutlarının tahsisine yönelik yönetmelikte değişiklik içeren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut sağlanacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Söz konusu tahsisler, bu komutanlıklara ait birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılacak.

Komutanlıklara ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi görev ve unvanlara bakılmaksızın puan sırasına göre gerçekleştirilecek. Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da eklendi.