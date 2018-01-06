Jandarma yaralı eşeğe şemsiye tuttu

Adıyaman’ın Besni İlçesi Gaziantep Caddesi Besni Meslek Yüksekokulu civarında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç yol kenarında bulunan eşeğe çarptı. Yaralı eşeği gören jandarma uzman çavuş, kazayı önce polise bildirdi.

ÜŞÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE BATTANİYE GETİRDİ

Yağmur yağışı nedeniyle ıslanan eşeğin üşüdüğü için titrediğini gören jandarma uzman çavuş kendi aracının bagajında bulunan battaniye ve şemsiyeyi getirdi.

Battaniyeyi eşeğin üzerine örten jandarma uzman çavuş daha sonra şemsiyeyi açarak ıslanmasını engelledi.

Türkiye’nin birçok kentinde hayvanlara yapılan işkence görüntülerine inat, jandarma personeli duyarlı davranış gösterdi. Jandarma personelinin hayvan sevgisi vatandaşlar tarafından takdir edildi.

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Yaralı eşek, iş makinesinin gelmesiyle, vatandaşların da yardımıyla iş makinesine konuldu. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen eşek, tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine sevk edildi.