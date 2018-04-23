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Jandarmadan D-100'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon ile ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

DHA | 23.04.2018 - 09:52..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari ve Van'dan yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'a getirilerek yurt dışına götürüleceği bilgisine ulaştı.

Kimlikleri tespit edilen M.Ö. ve Ş.D.'yi  takibe alan jandarma ekipleri uyuşturucunun M.Ö.'ye ait Esenyurt'ta bulunan akaryakıt istasyonunu getirileceğini belirledi.

Jandarmadan D-100'de uyuşturucu operasyonu

JANDARMADAN NEFES KESEN TAKİP

Günler süren takip sonrası şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden jandarma ekipleri; D-100 karayolunda aracı takibe başladı.

Jandarma, Edirne yönüne ilerleyen aracın yanına gelen bir taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine operasyon düzenledi. Jandarmayı farkeden şüpheliler kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri yolu keserek aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadan D-100'de uyuşturucu operasyonu

ALÜMİNYUM FOLYO İLE ÖNLEM ALDILAR

Uyuşturucunun transfer edildiği  taksi de kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış halde 15 kilogram ağırlığındaki 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurtdışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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