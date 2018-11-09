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Jandarmadan gece görüşlü İHA ile midye operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirdi.

İHA | 09.11.2018 - 02:21..
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Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir tıra 34 plakalı minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti.

Jandarmadan gece görüşlü İHA ile midye operasyonu

Jandarmadan gece görüşlü İHA ile midye operasyonu

1,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK MİDYE

Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25,1 ton kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslara idarî para cezası kesildi.

Jandarmadan gece görüşlü İHA ile midye operasyonu

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