Jandarma'dan şehit ailelerine iftar

Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünün yaşandığı haftada birçok etkinlik düzenlenirken, şehit aileleri için de iftar verildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, şehit çocukları ve eşlerine ilgi gösterildi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITILDI

Şehit aileleri için iftar programları düzenleyen Jandarma Teşkilatı, 179. kuruluş yıl dönümünde vatandaşlara sürpriz kutlamalar da yaptı. Çocuklara öncelik gösteren teşkilat, şeker ve oyuncaklarla çocukları sevindirdi.

Yol kontrollerinde şeker ve oyuncaklarla sürücüleri karşılayan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, çocuklarla da yakından ilgilendiler.



